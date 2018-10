Rückzieher! Wembley-Stadion wird nicht verkauft

Die FA sprach in ihrer Mitteilung von einem „seriösen Angebot“ und sagte, man habe „ernsthaft darüber nachgedacht“. Tatsächlich hatte sich der Vorstand bereits für einen Verkauf ausgesprochen. Der Erlös für das Wembley-Stadion hätte in die Verbesserung der nationalen Fußball-Infrastruktur fließen sollen, etwa zur Modernisierung veralteter Fußballplätze. Für die kommende Woche war eigentlich eine Abstimmung in der FA-Ratsversammlung angesetzt.