Griechischer Laster voller Mängel auf A2 gestoppt

„Am Sattelkraftfahrzeug wurden so schwere technische Mängel festgestellt, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Unter anderem fehlten die Waschdüsen für die Windschutzscheibe, es tropfte ständig Öl vom Motor herab“, so ein Polizist: „Außerdem fehlten beim Sattelanhänger an der dritten Achse eine Bremsscheibe und die Bremsbeläge vollständig. Nach Angabe des 40-jährigen Kraftfahrers seien diese aufgrund eines Defektes ausgebaut worden.“