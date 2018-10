Die Schwiegertochter mit Säge im Gesicht verletzt

Raue Sitten in einer türkischen Familie förderte am Montag ein Prozess am Landesgericht zutage. Ein 71-Jähriger war mit einem Messer auf seine Schwiegertochter losgegangen. Tags darauf - ausgerechnet am Heiligen Abend - soll er sie mit einer Säge im Gesicht verletzt haben. Vertagung wegen weiterer Zeugen.