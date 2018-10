„Wien hätte so schöne Parks zum Fiaker-Fahren ...“

Der User leserin07 sieht in einer Ortsverlegung einen Vorteil für alle Beteiligten: „Touristen können auch zu Fuß die Innenstadt besichtigen und die Wiener fahren sicher nicht mit dem Fiaker! Könnte mir Fiaker am Zentralfriedhof, im Prater, Lainzer Tiergarten etc. vorstellen, wenn in der Innenstadt, dann auf einer eigenen Fahrspur am Ring!“ Der User merkt des Weiteren an: „Problem: Die Fiaker sollten ihre Stallungen dann auch dort haben, wo sie eingesetzt sind, damit die Pferde nicht wieder im Straßenverkehr dahinzuckeln und die Abgase einatmen müssen. Außerdem sind die im Individualverkehr ein massives Hindernis!“ Dieser Meinung sind auch andere Leser wie Vitalis89, der bestimmt beipflichtet: „Wien hat wunderschöne große Parkanlagen, in denen Fiaker fahren könnten. Wenn ich nur an Schönbrunn denke - kilometerlange Wege, kein Asphalt, viele Bäume und vor allem kein Straßenlärm.“