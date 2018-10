Herbstzeit lockt die Einbrecher an

Wie das Licht die Motten, so zieht die früh einsetzende Dämmerung im Herbst die Einbrecher an. Zuletzt stiegen Kriminelle in Neusiedl am See in ein Einfamilienhaus ein. Doch auch Kellerabteile und Tiefgaragen geraten ins Visier der dreisten Täter. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.