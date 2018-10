Hattrick machte den Unterschied

Trotz überschaubarer Leistung punkteten die beiden Salzburger Liga-Absteiger am elften Spieltag der 1. Landesliga. Leader Bergheim haderte beim 2:1-Heimsieg gegen Tamsweg mit der schlechten Chancenverwertung. „Wir hätten fünf Tore schießen müssen“, ärgerte sich Coach Gierzinger. Freude kam erst auf, als der Betreuer an den achten Sieg in Serie dachte. Ähnlich ging es Hallwang-Trainer Aschauer: „Von uns war es einfach zu wenig.“ Gegen engagierte Pfarrwerfener machte allein Ozegovics Triplepack den Unterschied: Sein Hattrick in der zweiten Halbzeit markierte den 3:0-Endstand.