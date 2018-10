Russland nach 2:0-Sieg gegen Türkei vor Aufstieg

Roman Neustädter brachte die Mannschaft von Teamchef Stanislaw Tschertschessow in der 20. Minute per Abstaubertor nach einem Eckball in Führung. WM-Held Denis Tscheryschew gelang sieben Minuten nach seiner Einwechslung im Konter nach Hereingabe von Alexander Golowin die Vorentscheidung (78.).