Baumstumpf aus Hochhaus geworfen: Bub (8) tot!

Der Achtjährige soll mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Tiefenseer Straße in Berlin-Reinickendorf gestanden haben und kurz davor gewesen sein, mit seinem Cousin mit dem BMX-Rad loszufahren, als er von dem Holzstück getroffen wurde. „Der Bub trat gerade in die Pedale, da kam dieser riesige Stamm geflogen und traf das Kind am Kopf“, sagte eine Augenzeugin zur „Bild“. Dieses Geräusch werde sie nie vergessen. „Es war furchtbar.“

Alarmierte Rettungsgeräte und ein Notarzt versuchten laut der Zeitung vergeblich, das Kind zu reanimieren. Es starb noch am Unfallort. Der Cousin soll von dem etwa 50 Zentimeter langen und 35 Zentimeter breiten Birkenstamm ebenfalls getroffen und an der Hand verletzt worden sein.