Die Koralmstrecke gedeiht jetzt im Eilzugtempo

Bahnhofsgebäude: Baustart ungewiss

Seit Herbst 2017 wird außerdem am Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian gebaut, wo die ÖBB am Samstag zum Infotag luden. Mehr als 3000 Besucher kamen, um das weitläufige Gelände zu besichtigen. Wann bei dem vom Wiener Büro Zechner & Zechner geplanten Bahnhofsgebäude der Baustart erfolgt, ist laut ÖBB noch ungewiss.