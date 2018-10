Wichtiger Schritt für Klinik Mittersill

Bewegung kommt jetzt auch in die Radiologie in Zell am See. Stöckl hat mit der Ärztekammer eine Zwischenlösung erarbeitet. „Diese sieht vor, dass in einer Übergangsphase ein Wahlfacharzt für Radiologie in Form einer Ordination in der früheren Praxis von Dr. Silli tätig ist“, erklärt der Spitalsreferent. Ganz einfach ist die Realisierung nicht. Die Stadt Zell am See muss die Ordination dafür zur Verfügung stellen, die GKK ersucht, mit der Ärztekammer ein Direktverrechnungsabkommen abzuschließen. Dann könnten Patienten die Ordination wie jene eines Kassenarztes aufsuchen.