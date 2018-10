O‘Neill: „Marko Arnautovic hat das gewisse Etwas“

Der Nationaltrainer hat positive Erinnerungen an das Wiener Happel-Stadion. Dort wurde er am 12. Oktober 1994 beim 2:1-Sieg der Nordiren in der EM-Qualifikation gegen Österreich in der 56. Minute eingewechselt. Beim 5:3-Erfolg über das ÖFB-Team 13 Monate später in Belfast erzielte er sogar zwei Tore. „Das sind schöne Erinnerungen. Wir haben es fast immer geschafft, gute Ergebnisse gegen Österreich zu holen“, erklärte O‘Neill.