Arnautovic nicht mehr Kapitän? Jetzt spricht Foda

Es ist durchaus denkbar, dass Arnautovic so wie vor einem Monat beim 0:1 in Bosnien-Herzegowina als Spielführer agiert. „Er war nicht umsonst im letzten Spiel unser Kapitän. Er spielt seit zehn Jahren für die Nationalmannschaft, macht gegen Nordirland sein 75. Ländermatch und kommt immer gern zur Nationalmannschaft, trotz Verletzungen wie jetzt.“ Arnautovic laboriert an Knieproblemen, ist aber für Freitag einsatzbereit. Ob der West-Ham-Profi auch am Dienstag im Testspiel auswärts gegen Dänemark einlaufen wird, ließ Foda offen. Ebenfalls mit einer Blessur hat Guido Burgstaller zu kämpfen. Den Schalke-Angreifer plagen laut dem Teamchef muskuläre Probleme. Sein Ersatz als Mittelstürmer wäre wohl Arnautovic.