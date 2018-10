Bayern-Star Lewandowski klärt Transfertheater auf

Unfassbare 109 Treffer erzielte Robert Lewandowski in bislang 132 Spielen für die Bayern, doch so richtig wertgeschätzt fühlte sich der Pole im Sommer von den Münchner Vereinsbossen offensichtlich nicht. „Ich hatte viele Angebote von verschiedenen Klubs“, erklärt Lewa. „Aber als ich eine seltsame Vereinspolitik verspürt habe, entschloss ich mich, über die Angebote offen zu sprechen. Ich habe damit signalisiert: Wenn so vielen Leuten bei mir was nicht passt, kann ich auch gehen.“ Die Folge war ein wochenlanges Transfertheater.