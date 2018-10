Österreichs U21 will Serbiens Erfolgslauf stoppen!

Für Österreich, das bei 18 Punkten hält und zum Abschluss am Dienstagabend (18 Uhr) in St. Pölten noch Russland (16) empfängt, geht es in Serbien um wichtige Zähler im Kampf um den Einzug ins Play-off der vier besten Gruppenzweiten, die um die letzten beiden EM-Tickets rittern. Dafür könnten drei Punkte aus den verbleibenden beiden Spielen reichen. Verlassen wollen sich die Österreicher darauf jedoch nicht, deshalb soll der serbische Erfolgslauf gestoppt werden. „Serbien ist neben Frankreich das einzige Team, das alle Spiele gewonnen hat. Sie zählen derzeit klar zu den Besten in Europa. Gegen solche Mannschaften zu bestehen, ist eine besondere Herausforderung, die wir gerne annehmen“, betonte ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch vor der Abreise am Donnerstag.