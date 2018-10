So machen Sie Ihr Zuhause kindersicher

Eine Topfpflanze ist in den Augen von Kindern ein Sandkasten in Miniformat. Ein Pflanzenschutz macht das Herumgraben in der Erde und Verteilen von selbiger in der Wohnung unmöglich. Zum Thema Zimmerpflanzen möchten wir Ihnen auch noch ans Herz legen, darauf zu achten, dass Sie keine giftigen in Reichweite von Kleinkindern haben. Die Blüten und Blätter verführen viele zum Kosten.