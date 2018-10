Nadal öffnet seine Türen für Überschwemmungsopfer!

Nadal twitterte am Mittwochmittag: „Es ist ein trauriger Tag auf Mallorca. Mein aufrichtiges Beileid an die Verwandten der Toten und Verletzten der Flut in San Llorenç. Wie schon gestern öffnen wir auch heute wieder die Räumlichkeiten der Rafa Nadal Academy für alle, die eine Bleibe brauchen.“