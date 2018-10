Land feierte im Gedenken an den 10. Oktober 1920

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz appellierte an Heimatliebe und Tradition. Die Feier, die das Miteinander der Volksgruppen in ihrer Gestaltung fördern wollte, wurde mit der Kranzniederlegung an der Stätte der Kärntner Einheit beschlossen. FP-Klubobmann Gernot Darmann kritisierte, dass kein Vertreter eines Traditionsverbandes als Redner vorgesehen war.