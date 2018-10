ManU-Star wegen Fehlpass im CL-Finale depressiv

Das 0:2 mit Manchester United gegen den FC Barcelona sei der „Tiefpunkt“ seiner Karriere gewesen, sagt Michael Carrick in der „Times“. Auslöser der Depressionen soll sein Ballverlust vor Barcelonas Führungstreffer im Champions-League-Endspiel gewesen sein. „Ich habe mich selbst wegen dieses Tores fertiggemacht. Ich habe mich immer wieder gefragt: ‘Warum habe ich das gemacht?‘ Von da an entwickelte es sich wie ein Schneeball. Das war ein hartes Jahr“, so der 37-Jährige, der im Sommer seine Karriere beendet hatte und seither Co-Trainer bei United ist.