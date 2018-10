Maurer „bittet“ Hassposter: Identifiziert euch!

Das nicht rechtskräftige Urteil gegen die frühere Grün-Mandatarin Sigrid Maurer wegen übler Nachrede ist für Justizminister Josef Moser (ÖVP) kein Grund für Anlassgesetzgebung. Dennoch ortet er am Mittwoch Lücken im Gesetz, was Beleidigungen via digitalen Medien betrifft. „Es ist ein Thema, das jedenfalls diskutiert werden muss“, sagte Moser. Maurer selbst hat mittlerweile - erneut via Twitter - auf ihre nicht rechtskräftige Verurteilung wegen Verstoßes gegen die journalistische Sorgfaltspflicht reagiert und mehrere - teils besonders heftige und bedrohliche - Hassnachrichten mit der Aufforderung beantwortet, der Absender möge sich doch „bitte“ identifizieren und sich selbst als Absender bestätigen.