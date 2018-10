Streit wegen Schulden: Türke (58) zückte Messer!

Anzeige auf freiem Fuß

Der 56-Jährige wehrte sich mit aller Kraft und erlitt dabei eine Schnittverletzung an der Hand. Schlussendlich ergriff der mutmaßliche Angreifer die Flucht. Lange konnte er aber nicht untertauchen, nur eine Stunde später klickten in seiner Wohnung die Handschellen. Er wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich laut Polizei geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige am Mittwoch aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß angezeigt.