Frankreich wegen Atomtests im Südpazifik verklagt

Der ehemalige Präsident von Französisch-Polynesien, Oscar Temaru, will wegen früherer Atomtests im Südpazifik „alle noch lebenden französischen Präsidenten zur Rechenschaft ziehen“. Aus diesem Grund ist vor Kurzem eine Klage am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht worden. Der Vorwurf lautet Verbrechen gegen die Menschlichkeit.