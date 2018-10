2K bringt „Borderlands 2“ in virtuelle Realität

2K bringt seinen erstmals 2012 veröffentlichten Shooter „Borderlands 2“ in die virtuelle Realität. Das von Gearbox Software entwickelte „Borderlands 2 VR“ hauche der markanten Welt Pandoras Leben ein wie niemals zuvor, verspricht der Publisher in einer Mitteilung. Erscheinen soll das Spieler als reiner Einzelspieler-Titel am 14. Dezember für Sonys PlayStation VR.