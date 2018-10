Der brutalste Ort ist das eigene Zuhause

„Viele Menschen denken, Gewalt kommt in erster Linie von außen. Das ist Unsinn. Die innerfamiliäre Gewalt ist deutlich in der Mehrzahl. Etwa auch bei Sexualverbrechen an Kindern, was besonders schrecklich ist“, weiß Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste und einer der Supervisoren des Frauennotrufes. Hinzu kommt eine neue Form der Gewalt, die Cyberkriminalität. Wo Drohungen, Einschüchterungen und Überwachung über Smartphone und Internet stark im Vormarsch sind.