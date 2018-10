Roman Rafreider: „Aus Rücksicht auf Ruf des ORF“

Nach den schweren Vorwürfen seiner mittlerweile Ex-Freundin meldete sich ORF-Moderator Roman Rafreider am Montag via Anwalt zu Wort. Die veröffentlichten Nachrichten seien aus dem Zusammenhang gerissen, aus Rücksicht auf den Ruf des ORF werde er bis auf Weiteres „nicht am Schirm auftreten“.