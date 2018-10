Seltener Weißer Tiger tötet seinen Pfleger

Ein seltener Weißer Tiger hat in einem Zoo in Japan einen Tierpfleger angefallen und getötet. Der Mann wurde am Montagabend voller Blut in einem Käfig im Hirakawa-Zoo in der südjapanischen Stadt Kagoshima gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Raubkatze wurde mit einem Geschoss betäubt, um den 40-jährigen Pfleger bergen zu können.