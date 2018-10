Leser über möglichen Blackout: „Wir sind bereit!“

Von Infrastruktur, bis über die Probleme der Ballungsräume. Viele unserer User sehen das eigentliche Problem in dem Unterschied, ob man in der Stadt oder am Land wohnt. So schreibt Letztermohikaner mit einem zynischen Ton: „Reicht schon wenn die Handys nicht funktionieren und die halbe Bevölkerung ist handlungsunfähig.“ und fenstergucker merkt an: „Die Betroffenen sind da nur die Städter, aber nicht die am Land. Die haben noch Möglichkeiten geschaffen sich ohne Strom über Wasser zu halten!“



Jetzt sind ihre Meinung und Expertise gefragt. Erzählen Sie uns von den Vorkehrungen, die Sie für eventuelle Katastrophenszenarien treffen, und was Sie dazu bewegt. Wir sind auf Ihre Beiträge gespannt!