Österreich ist auf einen Blackout kaum vorbereitet

Im Rahmen einer Tagung zum Thema „Die Gesundheitsversorgung nach einem Blackout“ Anfang September in Wien, an der Vertreter von Polizei, Militär, Gesundheitseinrichtungen, Regierungsbehörden und Bundesländern teilnahmen, wurde die Situation in Österreich ganz offen angesprochen. Ein Vertreter des Bundesheeres habe das Problem Österreichs in kurzen Worten so umrissen: „Planerisch sind wir gut unterwegs, praktisch fehlen uns die Mittel.“ Damit sprach der Offizier die jahrelangen Budgetkürzungen beim Heer an, die in der Vergangenheit immer wieder beklagt worden waren. Konkret wirkt sich das punkto Katastrophenschutz so aus: unzureichende strategische Treibstoffversorgung, fehlende Wasserversorgung und keine Lebensmittelreserven.