Mercedes: „Keine Wunderwaffe! Nur Arbeit zählt“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat in den letzten Jahren das Siegen rund um Superstar Lewis Hamilton perfektioniert. Die Superform von Lewis Hamilton, gepaart mit der Krise von Sebastian Vettel und Ferrari, hat dem WM-Titelkampf unerwartet früh die letzte Spannung genommen. Schon in Austin in zwei Wochen könnte der Mercedes-Star wieder Champion sein - in Italien herrscht dagegen Untergangsstimmung. Einen „Zusammenbruch“ erkannte die „Gazzetta dello Sport“.