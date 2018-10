Mitbewohner (20) erstochen: Einweisung in Anstalt

Unzurechnungsfähig und nicht schuldfähig

Vor Gericht allerdings behauptete er am Montag: „Ich habe niemanden gestochen.“ Er wisse nicht, was passiert ist. In dem Zimmer, das er mit dem 20-Jährigen teilte, wären „zwei andere Personen“ gewesen, so seine Aussage. Der Beschuldigte, der seit 2009 in Österreich lebt, war bereits im Vorfeld für unzurechnungsfähig und nicht schuldfähig befunden worden. Laut der psychiatrischen Sachverständigen Gabriele Wörgötter leidet er seit mehreren Jahren an einer hochgradig paranoiden Schizophrenie mit ausgeprägten Wahnvorstellungen. Er wird von der Idee getrieben, Opfer sexueller Gewalt zu sein.