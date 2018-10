Immer mehr Sichtungen: Wölfe kommen Städten näher

Noch ist ihr Heulen in den Städten nicht direkt zu hören, wohl aber hinterlassen die Wölfe in Form von immer mehr gerissenen Schafen ihre Spuren. Wie zuletzt in Kierling, also unmittelbar vor den Toren Wiens! Aber auch im Mühlviertel in Oberösterreich und bei Graz steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung mit Meister Isegrim.