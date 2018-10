Wolf riss sieben Schafe vor den Toren Wiens

Entsetzt prallte der Tierhalter zurück, als er jetzt auf seiner Weide an der Stadtgrenze nach dem Wohl seiner vierbeinigen Lieblinge schaute. Denn dort lagen verstreut die blutigen Kadaver der kleinen Schafherde, fünf Lämmer und ihre Mütter. Beim „Täter“ dürfte es sich um einen aus Italien zugewanderten Wolf handeln, der zuvor schon in St. Andrä-Wördern sowie in Mauerbach im Wienerwald zugeschlagen hatte.