Fake-Bilder oder doch Braunbär am Wörthersee?

Das Foto eines Braunbären am Wörthersee sorgt aktuell in Reifnitz für Aufregung und beschäftigt sogar die Polizei im Urlauberort. Doch Experten zweifeln an der Echtheit des Bilddokuments, denn im Internet finden sich mehrere Fotos des „Reifnitzer Bären“. Fake-Bilder von Bär und Wolf sind übrigens keine Seltenheit.