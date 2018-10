Auto in Berlin in Fußgängergruppe gefahren

Fahrzeug in spitzem Winkel in Haus geprallt

Laut Augenzeugen scherte der Wagen plötzlich nach links aus und prallte über die Gegenfahrbahn im spitzen Winkel in eine Hauswand. Von dort schlitterte das Fahrzeug über den Gehsteig in Richtung eines Cafés sowie eines Blumenladens. Mehrere Passanten hätten sich gerade noch durch Sprünge in Sicherheit bringen können, hieß es.