Das richtige Beleuchtungskonzept

Licht und Farbe

Farben schaffen Atmosphäre. Das gilt für Wände, Möbel, Accessoires - und für die Beleuchtung. Nun gelten LED-Lampen als die Leuchtmittel der Zukunft, weil sie vielseitig, sparsam und langlebig sind - und so gut wie keine Giftstoffe beinhalten. Auch farbige LED-Lampen und Lichterketten sind erhältlich, mit denen sich interessante Lichteffekte erzeugen lassen. Eine nette Spielerei, doch die wirkungsvollste Methode, mehr Farbe in die Wohnung zu bringen, ist immer noch das Streichen der Wände. In Verbindung mit einer stimmigen Raumbeleuchtung kommen die Farben so am besten zur Geltung.