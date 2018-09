Schicke Nachttischlampen unter 40 Euro

Im Bett verbringen wir den Großteil unseres Lebens. Laut einer Studie gehen alleine 24 Jahre unserer Lebenszeit auf das Schlafkonto. Hinzu kommen natürlich auch einige für andere Aktivitäten im Bett, wie Schlafen oder Fernsehen.



Und um genau diese Zeit geht es auch! Denn während wir beim Träumen die vollkommene Dunkelheit vorziehen, ist davor gerne ein stimmungsvolles Licht gewünscht. Wer die 0815-Nachttischlampen, die in abgeänderter oder gleicher Form in vielen Schlafzimmern stehen satthat, aber auch kein Geld für eine teure Designerlampe ausgeben kann oder will, ist hier genau richtig!