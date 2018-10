Steven Gerrard: „Rapid bisher stärkste Mannschaft“

Gegen ihn wirkte der an sich auch selten unterzuckerte Didi Kühbauer fast wie ein Ministrant. Steven Gerrard machte 90 Minuten lang den Hampelmann, dirigierte energisch, schrie inbrünstig, hüpfte nervös, lebte die Partie richtig mit. Die Liverpool-Legende coachte die Glasgow Rangers am Donnerstagabend im legendären Ibrox-Stadium zu einem 3:1-Heimsieg. Die Rangers halten nach zwei Spielen bei vier Punkten und führen die Europa-League-Gruppe G vor Rapid (drei Punkte) an.