Leser: „Passt schon - aber es ist auch Heuchelei“

Die Wortmeldungen unserer User überschlagen sich vor lauter Zustimmung gegenüber den beiden Gesetzesentwürfen Salvinis. Der User Bigpurzl fordert: „Bitte auch in Österreich!“ Der User Grinsekatze17 lobt die rigorose Umsetzung: „Hat man in Italien etwas gehört, dass das geplant ist? Nein! Die handeln einfach! Bei uns hingegen ein ewiges Blabla, nur getan wird nichts. Finde den Unterschied!“ In all der Diskussion dominieren zwei große Punkte: die Frage nach Religionsfreiheit und die nach einem würdevollen Leben für Tiere. Der User wasauchimmer merkt skeptisch an: „Das passt schon. Aber es ist trotzdem Heuchelei - „aus Respekt vor dem Tier sollten sich die Leute mal überlegen, wie das grausame, lange Leben der Nutztiere abläuft.“