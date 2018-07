In diesen Ländern ist das Schächten verboten

Auch in Deutschland ist das Schlachten von Wirbeltieren ohne vorherige Betäubung untersagt, Schächten damit also grundsätzlich verboten. Aus religiösen Gründen darf es allerdings in begrenztem Umfang gestattet werden. Die Schächtung muss allerdings in einem registrierten Schlachtbetrieb unter Aufsicht eines Veterinärs von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.