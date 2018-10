Thriller in Moskau - Hütters Frankfurter jubeln

Spartak Moskau und Villarreal haben sich im Parallelspiel der Rapid-Gruppe der Europa League mit einem 3:3 getrennt. Die Spanier lagen dabei zweimal in Führung, Spartak drehte die Partie kurz vor Schluss - ehe der spanische Ex-Teamspieler Santi Cazorla in der 96. Minute per Foul-Elfmeter noch zum Endstand traf.