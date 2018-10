England verlängert Vertrag von Teamchef Southgate

Bei der vergangenen WM in Russland hatte Southgate die Engländer erstmals seit 28 Jahren ins Halbfinale geführt. Dort kam erst in der Verlängerung gegen Kroatien das Aus (1:2). Am Ende gab es Rang vier. „Ich bin hocherfreut, dass ich die Chance habe, das Nationalteam in die beiden nächsten großen Turniere zu führen“, erklärte Southgate. „Es wird großartig zu sehen, wie weit diese junge Mannschaft in den nächsten Jahren gehen kann.“