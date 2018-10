2,75 Mio. Testamente: Jeder 3. hat letzten Willen

Millionen und Klimt fallen an Vater Staat

Was passiert übrigens in den gar nicht so seltenen Fällen, wo es Besitz, allerdings keine Erben gibt? „Bei den sogenannten erblosen Nachlässen sind die Verlassenschaftskommissäre verpflichtet, den Staat zu informieren. Unsere Rolle als seine Vertreterin ist es, die gesetzlichen Ansprüche durchzusetzen“, erklärt Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur.