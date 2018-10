„Hercules“-Ausflug: Wenn 70 t am Strand landen

Ein von einem sogenannten Spotter aufgenommenes Video zeigt, wie die „Hercules“ im Zuge der Übung „Night Hawk 2018“, bei der von 7. September bis 2. Oktober die Zusammenarbeit von Spezialeinheiten in der Luft, zu Wasser und an Land trainiert wurde, butterweich auf dem Strandabschnitt aufsetzte. Insgesamt waren rund 80 Soldaten des Bundesheeres an der Übung beteiligt.