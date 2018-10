Ex-Salzburg-Star Keita aus Klinik entlassen

Aufatmen bei Liverpool und Trainer Jürgen Klopp! Der frühere Salzburg-Star Naby Keita hat sich im Champions-League-Hit beim SSC Napoli (0:1) offenbar doch nicht so schwer verletzt, wie zunächst befrüchtet. Der Mittelfeldspieler wurde laut Angaben der Zeitung „Liverpool Echo“ bereits aus dem Spital entlassen und trat mit seinen Kollegen am Donnerstag sogar die Heimreise aus Italien an.