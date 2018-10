Didi: „Müssen all den Müll in die Tonne werfen“

Weil es für Grün-Weiß nach dem 2:0-Start gegen Spartak Moskau auch um Platz eins in der Gruppe G der Europa League geht. Und da will Kühbauer im Rennen bleiben: „Wir müssen mutig auftreten, dann wird es ein richtiger Kampf“, freut sich der 47-Jährige auf den Hexenkessel in Ibrox. „Wir müssen den ganzen Müll in die Tonne werfen. Ich habe eine breite Brust. Die brauchen meine Spieler auch. Ich versuche ihnen einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln.“