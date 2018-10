Admira holt in Youth League Remis bei Anderlecht

Die U19-Auswahl des FC Admira hat sich in der UEFA-Youth-League die Chance auf den Aufstieg in die 2. Runde erarbeitet. Im Erstrunden-Hinspiel gegen den belgischen Traditionsklub RSC Anderlecht holten die Südstädter am Mittwoch in Denderleeuw ein 0:0. Das Rückspiel in Maria Enzersdorf wird am 23. Oktober ausgetragen.