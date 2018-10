Weltsensation im Gailtal: Elias machte tollen Fund

Hans Peter Schönlaub ist ein Wissenschaftler und hält gar nichts von Superlativen. Doch in diesem Fall spricht selbst der Geologe von „Weltsensation“! Denn erstmals wurden bei Hermagor in Kärnten in einem Gestein, das hohen Temperaturen und großem Druck ausgesetzt war, Fossilien gefunden - und zwar von einem Neunjährigen.