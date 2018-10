Schreckschuss rettete Fohlen vor hungrigem Wolf

Dennoch will der WWF auch diese Art der unblutigen Vertreibung nicht. Wie durchsickerte, ist ein Einspruch schon ins Landhaus unterwegs. Was selbst eingefleischten Tierschützern ein Kopfschütteln abringt: „Das Vieh der Biobauern muss ja irgendwie geschützt werden. Und so bekommt der Wolf auch Respekt vor den Menschen.“