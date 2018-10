Gesund und gut: Das beste Hundefutter

Die Marke „Wolfsblut“ ist in langjähriger Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern entstanden. Dabei wurden neben den natürlichen Bedürfnissen der Hunde auch ihre an den Menschen angepassten Lebensbedingungen, wie regelmäßiges Füttern und Bewegungsdefizite, berücksichtigt. Geprüfte Qualität, natürliche Inhaltsstoffe und umweltbewusste, sorgfältige Herstellung ist maßgebend für die Herstellung der Premiumprodukte.



In der Geschmacksrichtung „Wild Duck“ findet man viel Entenfleisch in Lebensmittelqualität aus bäuerlicher Freilandhaltung. Das besteht vorwiegend aus den Muskeln und ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, was es leicht verdaulich und verträglich macht. Die enthaltenen Kartoffeln verfügen über eine beträchtliche Menge an B- und C-Vitaminen sowie 15 verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen. Außerdem besitzt das Hundefutter einen hohen Eisen-, Zink- und Kupferanteil. Auf Weizen, Zucker, Soja, Geschmacksverstärker, chemische Farbstoffe und künstliche Konservierungsstoffe wurde gänzlich verzichtet.