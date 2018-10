Ruby Rose ist die gefährlichste Frau im Internet

Bekannt ist die Schauspielerin durch ihre Rolle in der Netflix-Erfolgsserie „Orange is the new Black“. Zuletzt machte die 32-jährige Australierin zudem Schlagzeilen als „Batwoman“, die sie bald in einer gleichnamigen Fernsehserie spielen soll. In der Vergangenheit war Ruby Rose in Actionstreifen wie „Resident Evil: The Final Chapter“, „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ und „John Wick: Chapter 2“ zu sehen.