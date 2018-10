Forscher bieten 16.500 Euro für 60 Tage im Bett

Zwei Monate Bettruhe in 6-Grad-Kopftieflage

Was wie der Traum eines jeden Faulenzers klingt, dürfte in Wahrheit gar nicht so einfach werden. Denn um jene Veränderungen, die im Weltall stattfinden, auf der Erde simulieren zu können, nutzen die DLR-Wissenschaftler das Modell der Bettruhe in 6-Grad-Kopftieflage. Der Kopf muss zwei Monate lang unten bleiben, ein Kissen ist - ebenso wie Besuch - nicht erlaubt.